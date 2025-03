Após convocação para Sul-Americano Sub-17 e estreia no profissional, promessa do Grêmio comenta ano "especial"

Zagueie estreou contra o Ypiranga. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Destaque na Copinha em 2025, o zagueiro Luis Eduardo, de apenas 17 anos, foi escolhido para integrar o elenco principal do Grêmio nas partidas finais da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025.

O atleta, que recebeu a notícia logo após a Copinha, se mostrou surpreso com a promoção, que posteriormente viria a ser ainda mais importante pela estreia na categoria profissional.

— Para ser sincero, eu não esperava que minha estreia no profissional fosse acontecer logo após a Copinha. Eu estava na minha cidade, com a minha família, quando recebi a mensagem do supervisor do profissional no domingo, avisando que deveria me apresentar na segunda-feira — começou dizendo Luis Eduardo.

— Na terça-feira já treinei com o elenco principal e, no mesmo dia, um dos auxiliares comentou que eu poderia ser relacionado. Na sexta, meu nome estava na lista. Fiquei emocionado, chorei e lembrei de tudo que passei para chegar até aqui — prosseguiu o jogador, que foi captado pelo clube em 2021, aos 13 anos de idade.

— No jogo contra o Ypiranga, com a expulsão do João Lucas, precisei entrar improvisado como lateral. Meu coração acelerou, pensei em mil coisas, fiz minha oração e entrei. Graças a Deus, fiz uma ótima partida e, ao final, recebi muitos elogios dos companheiros, que me incentivaram a seguir firme, independentemente se fosse na base ou no profissional — contou o jogador.

Com grande tempo de casa e treinos frequentes no profissional desde os 16 anos, Luis Eduardo está totalmente adaptado ao Rio Grande do Sul e ao clube, que virou uma segunda casa.

— Minha convivência no clube é excelente. Sempre fui muito bem acolhido por atletas e funcionários, e isso fez com que eu me sentisse parte de uma verdadeira família. Tenho grande respeito por todos e valorizo cada interação, pois passo mais tempo aqui do que com minha própria família. Sou muito grato por esse ambiente tão positivo e acolhedor — afirmou Luis Eduardo.

A amarelinha

Além de conquistar espaço no elenco principal do tricolor, o jogador foi convocado para o Sul Americano Sub-17. A oportunidade se deu tanto pelo bom desempenho na categoria sub-17 nos anos anteriores quanto na Copinha 2025, onde foi titular da equipe logo em seu primeiro ano e, nas semifinais, alcançou a velocidade de 38km/h, uma das mais rápidas do mundo.

— Estou muito feliz por ter sido convocado para disputar o Sul-Americano Sub-17 e representar meu país em uma competição tão importante. Sempre foi um sonho pessoal e o que tenho vivido nestes últimos meses têm sido único. Esse é o objetivo de todo atleta de base, e estou confiante de que faremos uma grande campanha para buscar o 14º título e garantir nossa classificação para o Mundial — completou.

Carreira

Nascido em Corrente, Piauí, mas criado desde pequeno em Santa Rita de Cássia, na região oeste da Bahia, Luis Eduardo chegou ao Grêmio aos 13 anos de idade, fruto de um trabalho de captação ainda em 2021, e nunca mais deixou a equipe tricolor.