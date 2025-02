Volpi se irrita com pergunta sobre críticas nas redes sociais: "Não tenho que ficar pensando nisso"

Volpi em ação em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

No jogo de estreia do goleiro Tiago Volpi, o Grêmio levou 2 a 0 do Juventude e conheceu em Caxias do Sul sua primeira derrota na temporada. Batalla e Jean Carlos marcaram na reta final para o time da Serra.

Questionado sobre as críticas que estava recebendo das redes sociais desde que seu nome começou a ser especulado no Grêmio, Volpi rebateu o repórter:

— Não tenho que ficar pensando nisso. Acho até que tua pergunta é mal intencionada nesse momento. Não me sinto pressionado pelo que falam nas redes sociais.

Além das críticas que antecederam sua chegada ao Grêmio, Volpi foi cobrado pelo tempo de reação no segundo gol do Juventude, uma finalização de longa distância de Jean Carlos.

Quem é Tiago Volpi

Aos 34 anos, natural de Blumenau, em Santa Catarina, o jogador de 1m89cm já jogou em Porto Alegre, fez sucesso no México e teve boas temporadas em um gigante do futebol brasileiro.

O goleiro foi formado na base do Fluminense, mas recebeu a primeira oportunidade como profissional no São José, em 2010. Foram duas temporadas defendendo o clube de Porto Alegre durante o primeiro semestre e a Luverdense no segundo, até que em 2012 Volpi foi contratado pelo Figueirense.

Na equipe catarinense ele conseguiu se destacar durante três temporadas. As boas atuações atraíram o Querétaro, do México. O goleiro se transferiu em 2015, venceu dois títulos, e ficou por lá até o final de 2018. Na temporada seguinte, Volpi foi emprestado ao São Paulo.

No tricolor paulista, ele fez 58 jogos em 2019 e sofreu 46 gols. O desempenho agradou e o São Paulo o contratou em definitivo. No entanto, em 2020 Volpi fez uma temporada pior e foi bastante criticado. Foram 53 partidas e 59 gols sofridos.

Em 2021, o goleiro foi mantido como titular, sendo importante na conquista do Paulistão contra o Palmeiras. Ao todo, na temporada, foram 64 jogos e 61 gols sofridos. A torcida começou a pegar no pé dele por conta de falhas em jogos decisivos, e em 2022 Volpi se tornou reserva de Jandrei.

Com a falta de espaço, o brasileiro retornou ao futebol mexicano, desta vez no Toluca. Lá, ele já disputou 108 partidas e sofreu 142 gols, antes de vir para o Tricolor. Volpi foi apresentado pelo Grêmio em 28 de janeiro, após a saída de Marchesín para o Boca Juniors, da Argentina.