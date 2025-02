Volpi exalta boa atuação e destaca briga sadia pela posição: "Analisar o que vai ser melhor para o Grêmio"

O goleiro Tiago Volpi teve uma atuação segura na noite de terça-feira (11), contra o Pelotas, pelo Gauchão. O jogador do Grêmio exaltou sua performance , mas ressaltou que a disputa de posição é saudável e a decisão de quem será titular depende de Quinteros e sua equipe.

— Acho que o que cabe a mim, ao Grando, ao Adriel, ao próprio Thiago (Beltrame) seguir trabalhando e aproveitando as oportunidades que cada um têm. Lá na frente, o treinador e sua comissão vão analisar e decidir sempre o que vai ser melhor para o Grêmio — destacou.

O camisa 1 tricolor realizou boas defesas ao longo do confronto e garantiu o placar sem ser vazado.

