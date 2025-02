Vitória recebe prazo para acordo com Lucas Esteves, e Grêmio aguarda desfecho 

O Grêmio aguarda as próximas horas para receber o aval jurídico para avançar na contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves. Após audiência que durou cerca de duas horas na manhã desta terça-feira (4), a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) da CBF estipulou um prazo para que o Vitória tente chegar a um acordo com o atleta, que deseja deixar o clube.

De acordo com o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, o clube baiano precisa apresentar uma "proposta para composição amigável" até as 14h. Caso não haja acordo entre as partes, a CNRD irá deliberar às 15h sobre o direito ou não do atleta em ficar livre no mercado diante do pagamento da multa rescisória.