Vitória propõe acordo ao Grêmio para liberar Lucas Esteves sem disputa judicial 

O Vitória propôs ao Grêmio um acordo para liberar o lateral Lucas Esteves, 24 anos , sem a necessidade de disputa judicial. O negócio está encaminhado, e a tendência é de que o atleta se apresente ao Tricolor nesta segunda (10), estreando contra o Ypiranga, no sábado (15). Com isso, não seria mais necessária uma liminar da Justiça para o atleta defender o time gaúcho.

Conforme apurado por Zero Hora, o acordo prevê que o Vitória libere Lucas Esteves ao Grêmio mediante o pagamento da multa rescisória de US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões) estipulada em contrato, algo que não era aceito até então pelos baianos.

Na última sexta (7), a Justiça do Trabalho havia concedido liminar favorável a Lucas Esteves, encerrando o vínculo do atleta com o Vitória e o deixando livre para assinar com o Grêmio. Contudo, o Tricolor ainda aguarda o despacho da decisão para assinar o contrato com o atleta.