Vice de futebol do Grêmio indica favoritismo do Inter no Gre-Nal: "Mais pronto"

Será o primeiro clássico do dirigente em seu cargo, que ocupa desde dezembro de 2024.

Alexandre Rossato, vice-presidente do Grêmio, entende que o Inter chega "mais pronto" ao Gre-Nal 444 , neste sábado (8), na Arena. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (7), o dirigente gremista falou sobre suas expectativas para o seu primeiro clássico na atual função, que ocupa desde dezembro de 2024.

— As minhas expectativas são as melhores. Eu acho que o Grêmio entra nesse jogo pra brigar muito, embora a gente reconheça que o Inter termina 2024 e dá sequência num time já formado, enquanto o Grêmio, hoje, é um time em formação. Tivemos muitas saídas, algumas reposições que chegaram e ainda estão para chegar. Mas é a volta do Gre-Nal na Arena, esperamos 50 mil torcedores. Tenho boas expectativas — disse Rossato.