Viagem no dia do jogo, sem concentração e metódico: como Quinteros vem conquistando os jogadores e dirigentes do Grêmio

Confiança. Está é palavra principal para explicar a relação da nova comissão técnica do Grêmio com os jogadores e dirigentes. Os primeiros dias de Gustavo Quinteros como técnico Tricolor vem apresentando novidades. A flexibilidade da concentração, viagem no dia do jogo e a divulgação da lista de relacionados são algumas das mudanças para 2025.

Esses novos métodos aplicados pela comissão técnica vem agradando. Para a partida desta quarta-feira (5), contra o Juventude, em Caxias do Sul, a delegação gremista deixará Porto Alegre apenas no final da manhã do dia do jogo. A explicação para essa logística diferente, está no horário do jogo e na distância entre Porto Alegre e Caxias.

Existe o entendimento de que o deslocamento horas antes do jogo não vai apresentar prejuízos aos jogadores. Os atletas terão, durante a tarde, toda a preparação adequada para a partida marcada para às 22h. O deslocamento para Caxias do Sul vai ocorrer às 10h, ou seja, com bastante antecedência para superar qualquer problema que possa ocorrer na viagem de ônibus.

O fato de viajarem apenas no dia do jogo, também proporciona aos jogadores uma presença maior com seus familiares. Essas liberações, no entanto, serão sempre avaliadas conforme a importância das partidas. Antes do clássico Gre-Nal do próximo sábado (8), por exemplo, os jogadores já sabem que irão dormir na concentração.

— Nós tratamos de ter uma equipe totalmente profissional, que se cuidem e sejam profissionais em todos os sentidos. Quando tiverem que concentrar, que estejam bem e descansem, mas quando não concentrarem, façam o mesmo. Eu confio muito neles (jogadores). Assim, enquanto posso deixar que eles fiquem mais tempo com as famílias em suas casas e fizerem as coisas bem, vamos continuar — explicou o técnico Gustavo Quinteros.

A relação com os dirigentes também vem ganhando destaque. O treinador se mostra metódico, sério e cumpridor daquilo que é combinado.

— Existe uma integração muito boa com essa nova comissão técnica, um diálogo muito aberto — destacou o vice-presidente do clube, Eduardo Magrisso.

Gustavo Quinteros tem quatro jogos no comando do Grêmio. Foram três vitórias e um empate. Sob comando do argentino, a defesa gremista ainda não foi vazada neste início de temporada.