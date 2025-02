Veja como está a numeração do elenco do Grêmio para a temporada

Números podem ser alterados conforme chegadas e saídas de atletas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio já tem pré-estabelecida a numeração de seu elenco para a temporada.

Dentre os números até então, destacam-se as ausências das camisas 9 e 3. A primeira era utilizada pelo centroavante Arezo em 2024, que passou a usar a 19, que estava com Diego Costa. A última pertencia a Geromel há quase uma década — o zagueiro se aposentou no ano passado e ninguém herdou o número. Já a mítica 7, de ídolos como Renato Portaluppi e Paulo Nunes, pertence neste momento a Pavon.

Abaixo, Zero Hora apresenta como está a numeração do elenco do Grêmio. Vale destacar que a numeração pode ser alterada, por óbvio, a partir das saídas e chegadas dos jogadores.

Confira a numeração do elenco do Grêmio para 2025

Produção: Leonardo Bender