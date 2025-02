"Vamos torcer para que dê certo", diz gremista que acompanhou chegada de Amuzu a Porto Alegre

A chegada de Francis Amuzu ao Grêmio é carregada de esperança dos torcedores que foram ao aeroporto para vê-lo . Eles esperam que o atacante belga possa solucionar as carências ofensivas do Tricolor.

O último jogo de Francis Amuzu pelo Anderlecht foi no dia 30 de janeiro, quando esteve em campo durante 69 minutos na derrota por 4 a 3 para o Hoffenheim pela Liga Europa. Como está com ritmo de jogo, em breve ficará à disposição do técnico Gustavo Quinteros.