"Um jogo que foi perdido por falta de precisão", lamenta Quinteros após derrota do Grêmio para o Juventude

O Grêmio conheceu nesta quarta-feira (5) sua primeira derrota sob o comando de Gustavo Quinteros . Fora de casa, na Serra, o Tricolor foi superado pelo Juventude por 2 a 0 , com gols de Batalla e Jean Carlos, de falta — ambos na etapa final.

Além do primeiro revés na temporada, também foi a primeira partida em que a equipe gremista sofreu gols . Para Quinteros, o resultado se deu pela falta de precisão nas finalizações do seu time.

— Um jogo que foi perdido por falta de precisão na definição das jogadas. No primeiro tempo tivemos duas chances, com Arezo e Monsalve, em uma situação clara dentro da área que foi para fora. No segundo tempo tivemos duas situações claras, mas nosso adversário chegou melhor duas ou três vezes, marcando dois gols — disse o treinador gremista, que completou: