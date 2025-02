Pavon marcou duas vezes em goleada na noite desta terça-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de dois jogos sem vencer no Gauchão, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias no campeonato estadual. Jogando em casa, a equipe de Gustavo Quinteros fez 5 a 0 no Pelotas e pode garantir a classificação para as semifinais nesta quarta — espera pelo resultado entre Guarany e Caxias para confirmar matematicamente a vaga.

Com 14 pontos após sete rodadas, o Grêmio lidera o grupo A da competição.

Três motivos para a goleada do Grêmio sobre o Pelotas

O efeito Braithwaite

Os primeiros 30 minutos na Arena assustavam os pouco mais de 11 mil torcedores que estavam no estádio gremista. No entanto, logo depois de Gustavo Martins abrir o placar, surgiu o nome de Braithwaite. O dinamarquês não apenas fez dois gols ainda na primeira etapa, como também foi um dos personagens do intervalo.

— Terminamos muito bem. Fiz dois gols, mas não penso nisso. Quero que o time melhore. A primeira parte foi muito ruim. Temos de melhorar, temos objetivos e precisamos ser mais agressivos — disse o camisa 22 na saída de campo.

Em cinco jogos, Braithwaite tem cinco gols e uma assistência. Mas além da entrega técnica, o centroavante também está mostrando uma liderança no vestiário gremista.

Tiago Volpi em ação

Após a derrota para o Juventude, quando foi questionado em um dos gols, Volpi voltou a ser titular. Ao contrário do jogo em Caxias, o goleiro recém contratado fez uma partida bastante segura e salvou o Grêmio em pelo menos três ocasiões.

— Estou tranquilo com os dois goleiros que temos, os dois têm muitas condições e são bons goleiros. Vamos seguir trabalhando com eles, dando minutos de jogo para os dois — disse Gustavo Quinteros quando foi questionado sobre quem será o titular nos jogos mais importantes.

Quinteros afirmou que vai dar mais oportunidades para Gabriel Grando e Volpi para, assim, poder tomar a decisão sobre quem iniciará os principais jogos da temporada.

Edenilson e Pavón em dia iluminado

Um em cada tempo, os dois ajudaram o Grêmio a construir a goleada contra o Pelotas. O camisa 8 deu duas assistências para Braithwaite ainda na etapa inicial e o atacante fez dois golaços para fechar o placar no segundo. Ambos ganharam elogios de Quinteros.