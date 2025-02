Rodrigo Ely teve má atuação no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio poupou titulares visando o Gre-Nal, perdeu para o Juventude por 2 a 0, foi ultrapassado na tabela pelo time caxiense e ainda viu o Inter assumir a liderança na classificação geral do Gauchão.

O primeiro revés do Tricolor na temporada teve três fatores preponderantes.

Três motivos para a derrota do Grêmio

Fragilidade defensiva

Enfrentando o primeiro adversário de Série A na temporada e com um time misto, a defesa do Grêmio expôs pela primeira vez suas fragilidades.

— Sabemos que não jogamos tão bem como vínhamos jogando. Não implementamos o que a gente vem implementando, mas sabemos que o trabalho está sendo bem feito. Uma hora a derrota ia chegar, a gente ia sofrer gol — afirmou Jemerson após a partida.

O zagueiro gremista entrou aos 22 minutos etapa final do duelo no Alfredo Jaconi, quando o placar ainda estava zerado.

Excesso de improvisações

Antes era só Viery na esquerda. Desta vez também foi Dodi como segundo volante, André Henrique em uma ponta e Edenilson na outra. Uma série de jogadores fora de posição desentrosou o time.

— Não tivemos o mesmo funcionamento do jogo anterior (a goleada sobre o São Luiz por 5 a 0). Isso acontece às vezes quando você muda jogadores de um jogo para outro. Não sei se o resultado foi justo. Acho que o Juventude teve situações mais claras, foram melhores em alguns minutos. Nós não tivemos um jogo para merecer a vitória também — afirmou Quinteros após o jogo.

Gols perdidos

O Grêmio pecou na pontaria em Caxias do Sul. Monsalve e Arezo perderam gols claros, além de outras oportunidades construídas que não foram aproveitadas. A conta chegou na reta final do jogo.

O treinador foi um dos que apontou essa questão, também na coletiva após o duelo com o Juventude:

— Um jogo que foi perdido por falta de precisão na definição das jogadas. No primeiro tempo tivemos duas chances, com Arezo e Monsalve, em uma situação clara dentro da área que foi para fora. No segundo tempo tivemos duas situações claras, mas nosso adversário chegou melhor duas ou três vezes, marcando dois gols — disse o comandante gremista.

O Grêmio volta a campo no sábado (8), às 21h, para o primeiro Gre-Nal do ano. A partida, válida pela sexta rodada do Gauchão, será realizada na Arena.