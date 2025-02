Três gremistas são convocados para a seleção brasileira sub-17

Gabriel Mec estreou pelos profissionais este ano. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio teve três jogadores convocados nesta segunda-feira (10) para defender a seleção brasileira sub-17. O zagueiro Luis Eduardo, o atacante Gabriel Mec e o meio-campista Tiago fazem parte da lista do técnico Dudu Patetuci para a disputa de dois amistosos contra o Equador.

As partidas serão em Guayaquil em 24 e 27 de fevereiro. Foram relacionados 23 jogadores que se apresentarão ao treinador no dia 20. A equipe viaja no dia 21 para o Equador e retorna ao Brasil no dia 28.

Os amistosos são preparatórios para a disputa do Sul-Americano da categoria. O torneio será disputado entre 27 de março e 12 de abril, na Colômbia. O Brasil faz parte do Grupo B, junto com Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia. As partidas da chave serão disputadas em Cartagena. A competição distribui sete vagas para o Mundial.

O trio gremista

Do trio, o mais conhecido é Gabriel Mec. O atacante já esteve na mira do Chelsea, mas a transferência não foi concretizada. O jogador de 16 anos realizou a sua estreia profissional este ano ao entrar no segundo tempo da vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Monsoon. Mec também disputou alguns minutos no 5 a 0 sobre o São Luiz.

Luis Eduardo tem 17 anos e é zagueiro. Ele também está pulando etapas e faz parte da equipe sub-20 do Grêmio. Na Copinha deste ano, foi colocado em campo em sete partidas.

Tiaguinho é apontado como uma das grandes promessas do clube. Everton Silveira / Divulgação Grêmio

O meio-campista Tiago, 17, é considerado uma das revelações da base tricolor. Ele é da mesma geração de Mec. Desde a metade do ano passado, subiu para o time sub-20 do Grêmio. Ele foi utilizado em oito partidas da Copinha.

Confira a lista completa de convocados

Goleiros

Arthur Nascimento (Bahia)

João Pedro (Santos)

Pedro Henrique (Novorizontino)

Laterais

Ângelo Henrique (São Paulo)

Denner Alves (Corinthians)

Geovanne (São Paulo)

Lucas Melim (Vasco)

Zagueiros

Kauã Prates (Cruzeiro)

Luccas Ramon (Palmeiras)

Luis Eduardo (Grêmio)

Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campista

Andrey Fernandes (Vasco)

Felipe Morais (Cruzeiro)

Gustavo Gomes (Athletico)

Luis Felipe (Palmeiras)

Tiago (Grêmio)

Zé Lucas (Sport)

Atacantes

Dell (Bahia)

Gabriel Mec (Grêmio)

Luis Gustavo (Bragantino)

Naarã (Fluminense)

Ruan Pablo (Bahia)

Wesley Natã (Fluminense)