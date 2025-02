Tiago Volpi será titular do Grêmio contra o Juventude

Tiago Volpi fará sua estreia pelo Grêmio no Gauchão.

O Grêmio terá uma novidade em campo no Estádio Alfredo Jaconi, às 22h, contra o Juventude. O goleiro Tiago Volpi fará sua estreia pelo Tricolor. Uma opção a mais para o técnico Gustavo Quinteros planejar o time antes do Gre-Nal 444, que será realizado no sábado (8).