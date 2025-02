"Tenho que seguir os passos deles", diz Wagner Leonardo sobre legado de Geromel e Kannemann

Wagner Leonardo herdou a camisa 3, usada por Geromel por 10 anos. Pedro Petrucci / Agência RBS

Quando um grande ídolo deixa o clube, abre-se uma lacuna para os torcedores. No caso de Pedro Geromel, que se aposentou do futebol em 2024, o espaço deixado por ele no Grêmio pode ser preenchido pelo recém contratado Wagner Leonardo.

O zagueiro de 25 anos veio do Vitória, como uma das maiores contratações do Tricolor. Ele foi apresentado nesta terça-feira (18), junto do lateral-esquerdo Lucas Esteves, e recebeu a camisa 3, que foi utilizada nos últimos anos por Geromel.

— Sei da minha responsabilidade e da minha personalidade, sei o que posso entregar com essa camisa. Respeito muito o que o Geromel fez, ele e a dupla com o Kannemann. São grandes pessoas e grandes ídolos dentro do clube — afirmou Wagner Leonardo.

— Preciso estar ligado a eles. Quando cheguei aqui, o Kannemann teve uma rápida conversa comigo. Quero encontrar com o Geromel também. Preciso aprender com eles o que fizeram aqui, no dia a dia, caminhar lado a lado com a história deles. Se eu quero fazer sucesso, eu tenho que seguir os passos deles — complementou.

Destaque no Vitória

O novo zagueiro do Grêmio foi revelado pelo Santos. Passou por Cruzeiro, Fortaleza e Portimonense até se consolidar no Vitória, pelo qual foi um dos destaques na última temporada, sendo considerado um dos melhores defensores do futebol brasileiro. Além da qualidade dentro de campo, Wagner Leonardo se firmou como um líder da equipe.

— Tive que sair do Santos para maturar. Isso fez com que eu chegasse hoje preparado para esse desafio. Aos 25 anos, eu me encontrei no futebol. Sobre meu futuro, cada um tem seu tempo, sua história e sua trajetória. Essa é a minha — destacou.

— Apesar de ser jovem, passei por alguns clubes, tenho uma boa rodagem e experiência. Por onde passei, sempre busquei estar perto das lideranças, das pessoas que tiveram sucesso. A gente tem que buscar trilhar o mesmo caminho. Sou um líder nato, mas tenho que chegar aqui, me adaptar e conhecer meus companheiros. A liderança acontece naturalmente, não precisa ser forçada — explicou.

O zagueiro disse também estar apto para estrear pelo Grêmio. Sua última partida foi há uma semana, pelo Vitória, além de ter realizado pré-temporada.

Vibração em campo

Contratado por ter características que se encaixam no sistema tático de Gustavo Quinteros — velocidade e boa bola longa — Wagner Leonardo também citou a vibração em campo, algo que fez ele ganhar admiração da torcida do Vitória.

— É o que eu levo dentro de mim. Um cara com sangue quente no campo, que vibra a cada jogada, a cada lance, como se fosse um torcedor, que às vezes larga tudo para nos ver jogar. Espero construir um laço com o torcedor daqui, é muito importante — disse.

Wagner Leonardo foi anunciado pelo Grêmio na semana passada. O zagueiro custou R$ 26 milhões aos cofres do Tricolor e assinou contrato até 2008.