Sem surpresas, Grêmio está escalado para o Gre-Nal 444

O Grêmio está escalado para o primeiro Gre-Nal de 2025 , neste sábado (8), às 21h, pelo Gauchão . Gustavo Quinteros, estreante no clássico , optou por repetir contra o Inter o time que goleou o São Luiz, duas rodadas atrás, por 5 a 0 .

Após a derrota para o Juventude, na quarta-feira (5), o treinador já havia indicado que sua equipe estava definida para o clássico, sem grandes surpresas. O time começa com Grando, no gol, e termina com Brathwaite, liderando o ataque.