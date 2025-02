São Raimundo vende todos  os ingressos, mas garante espaço para torcida do Grêmio

— A gente havia reservado os 10% para a torcida visitante , conforme o regulamento da CBF, mas precisava ter uma manifestação do clube (Grêmio). Como não houve, então colocamos à venda ontem (segunda-feira) e, felizmente ou infelizmente, todos os ingressos foram vendidos — explicou Bira Magalhães, diretor de futebol do clube.

O dirigente também falou sobre a expectativa de enfrentar o Tricolor e garantiu que a torcida do Grêmio será bem recebida no Canarinho.

— A expectativa de fato é de um grande público, de uma torcida fervorosa querendo a classificação do São Raimundo. Mas tivemos essa preocupação. Nós todos somos brasileiros e precisamos nos tratar bem, independentemente do Estado, se mais ao Sul ou ao Norte. Faremos a entrada da torcida gremista por um portão diferente e daremos segurança a eles com a ajuda da Polícia Militar. Com certeza, serão bem recebidos pela torcida local — explicou.