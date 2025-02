Rodrigo Caio negocia com próximo adversário do Grêmio na Copa do Brasil

Rodrigo Caio chegou ao Grêmio em junho do ano passado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Próximo adversário do Grêmio na Copa do Brasil, o Athletic-MG negocia com Rodrigo Caio, zagueiro que passou pelo Tricolor no ano passado. A informação foi divulgada pelo ge.globo nesta quarta-feira (26).

As conversas entre o clube mineiro e o staff do atleta estão em fase inicial. Rodrigo Caio chegou a ser sondado pelo Criciúma, mas as negociações não avançaram.

Rodrigo Caio foi contratado pelo Grêmio em junho de 2024. Foram sete jogos pelo clube gaúcho, dois deles pelo time B.