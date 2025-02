Quinteros prepara sequência a Cuéllar para estancar problemas defensivos do Grêmio

Enquanto aguarda a chegada de reforços, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, prepara dentro do atual elenco uma estratégia para estancar os problemas defensivos . Mais adaptado ao futebol brasileiro e em boas condições físicas, o volante Gustavo Cuéllar deve ganhar uma sequência como titular .

— O Cuéllar já está muito bem, com a possibilidade de jogar muito mais minutos , e isso vai ser fundamental nestas situações de ganhar o meio-campo, ganhar rebotes e não deixar a defesa exposta. Tenho fé de que vamos formar uma equipe competitiva —explicou Quinteros, após o empate por 1 a 1 no Gre-Nal de sábado (8) .

O diagnóstico do técnico tricolor é de que o Grêmio apresentou no clássico fragilidades defensivas que precisam ser corrigidas.

— Chegamos há pouco tempo e sabemos que no ano passado o Grêmio sofreu muitos gols. E estamos com os mesmos jogadores, à exceção de três ou quatro que saíram. A equipe sofreu muitos desarmes (no Gre-Nal), não conseguimos ganhar os rebotes defensivos e ofensivos e temos também que trabalhar a bola parada e as transições defensivas — completou.