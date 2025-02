Quinteros liga alerta no Grêmio e traça três estratégias para corrigir problemas defensivos

A defesa virou o principal ponto de atenção do Grêmio após o empate por 1 a 1 no Gre-Nal desse sábado (8). Depois do jogo, o técnico Gustavo Quinteros alertou para a fragilidade do sistema defensivo nos contra-ataques e nas bolas paradas, pediu reforços e traçou três estratégias para estancar o problema.