Quinteros fará dois treinos para preparar o time do Grêmio que jogará o Gre-Nal 444; veja a programação

Tricolor realizará dois treinamentos antes do clássico agendado para o próximo sábado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se reapresenta na tarde desta quinta-feira (6) para iniciar a preparação do time que jogará o Gre-Nal 444, do próximo sábado (8), válido pela sexta rodada do Gauchão 2025. O treinador Gustavo Quinteros fará dois treinos a fim de escalar e ensaiar a equipe que entrará campo contra o Inter, na Arena, a partir das 21h.

A atividade definitiva, com a escolha dos titulares, será na manhã de sexta-feira (7). Logo depois, no início da tarde, a delegação partirá para o Hotel Deville, na zona norte da Capital, onde os jogadores gremistas ficarão até horas antes do jogo. Contra o Caxias, pela segunda rodada, os atletas se apresentaram no dia da partida, porém contra o São Luiz, na quarta rodada, o regime de concentração foi retomado.

Mesmo com duas sessões de treinamento, o comandante gremista antecipou que tem a escalação definida para o Gre-Nal:

— (O time) está formado. Hoje (quarta-feira) eu queria dar minutos a alguns jogadores que vão jogar no sábado. Praticamente, vão chegar todos inteiros fisicamente porque jogaram poucos minutos. Alguns, porque outros jogaram 90 (minutos), pode ser o caso de Viery. Depois, seguramente vão iniciar outros diferentes. Se nessa partida perdemos, temos todos jogadores frescos e inteiros para jogar — comentou.

A provável equipe do Grêmio para o clássico tem: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Na liderança do Grupo A, com 10 pontos, o Tricolor está na terceira colocação na classificação geral, atrás de Inter (13 pontos) e Juventude (12). Vencendo o Gre-Nal, o Grêmio ultrapassará o rival por conta do melhor saldo de gols.