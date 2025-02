Quinteros exalta estreantes e novos reforços do Grêmio: "Vão render muito bem com o tempo"

Cristian Olivera marcou o gol de empate do Grêmio em Roraima.

Olivera , Lucas Esteves e Amuzu fizeram suas estreias pelo Grêmio nesta quarta-feira (19), contra o São Raimundo-RR, e ajudaram o time gaúcho a se classificar na Copa do Brasil .

O técnico Gustavo Quinteros exaltou as primeiras impressões dos estrangeiros com a camisa tricolor.

— Olivera fez uma grande partida. Amuzu ainda falta fisicamente, ele aguenta 50, 60 minutos, um pouco mais. Mas estamos contentes com a incorporação de todos os reforços. Eles vão render muito bem com o tempo de trabalho — disse.

O Tricolor volta a campo pelo confronto de ida da semifinal do Gauchão , no sábado (22), contra o Juventude.

