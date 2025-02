Quinteros deve promover estreias em jogo do Grêmio pela Copa do Brasil; veja provável time

Gustavo Quinteros comandou treino do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico Gustavo Quinteros tem o time do Grêmio definido para a estreia na Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (18), com portões fechados no CT Luiz Carvalho, o treinador definiu o onze inicial para a partida contra o São Raimundo. A expectativa fica por conta da presença dos recém-contratados.

Lucas Esteves e Amuzu são os mais cotados para iniciarem a partida em Roraima. O lateral-esquerdo já se colocou à disposição para fazer sua estreia, enquanto o belga é uma opção para substituto de Pavon. O argentino segue se recuperando de lesão muscular.

Os demais reforços, mesmo que estejam na viagem para Boa Vista, devem começar no banco de reservas. São os casos de Wagner Leonardo, Luan Cândido e Cristian Olivera.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristaldo, Amuzu, Aravena e Braithwaite.

São Raimundo e Grêmio jogam nesta quarta-feira (19), às 19h30min, no Estádio Canarinho. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Empate no tempo normal leva a decisão para as penalidades.