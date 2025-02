Quinteros define estratégia para administrar limite de estrangeiros no Grêmio

Quinteros quer reforços, independentemente da nacionalidade Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após anunciar o colombiano Gustavo Cuéllar e o belga Francis Amuzu, o Grêmio está prestes a contratar o atacante uruguaio Cristian Olivera, do Los Angeles FC. Com isso, o Tricolor chegará a 11 atletas estrangeiros no plantel, dois a mais do que o permitido em competições nacionais. Contudo, o técnico Gustavo Quinteros já definiu uma estratégia para administrar o limite de "gringos".

O problema pode ser ainda maior, uma vez que a direção busca um zagueiro e avalia nomes estrangeiros para esta função. Porém, o treinador irá promover um rodízio entre os jogadores nascidos fora do Brasil, dependendo da proposta planejada para cada partida.

— Este é um tema importante, mas será de acordo com o jogo. Se precisarmos de mais força no ataque, poderemos usar mais estrangeiros no ataque. Se necessitamos ser mais fortes e sólidos na defesa, poderemos utilizar mais estrangeiros na defesa — resumiu Quinteros, após a vitória por 5 a 0 sobre o Pelotas, nesta terça (11).

Atualmente, como Kannemann está lesionado e Cristian Olivera ainda não foi anunciado, o Grêmio tem nove estrangeiros aptos a atuar no Gauchão, exatamente o limite permitido. São eles: os volantes Cuéllar (colombiano) e Villasanti (paraguaio), os meias Cristaldo (argentino) e Monsalve (colombiano) e os atacantes Pavon (argentino), Braithwaite (dinamarquês), Aravena (chileno), Arezo (uruguaio) e Amuzu (belga).

Porém, se Cristian Olivera for anunciado, o que é a tendência, e se desembarcar um zagueiro estrangeiro, Quinteros terá 12 atletas nascidos fora do Brasil à disposição, quando Kannemann estiver recuperado. Neste cenário, o treinador terá que barrar três "gringos" a cada partida.

Porém, o comandante argentino não parece estar muito preocupado com este dilema.

— O mais importante é ter os jogadores para completar o plantel e poder competir com as outras equipes grandes que já estão trabalhando desde o ano passado com os mesmos jogadores ou que estão até incorporando novos jogadores — disse.

O limite de nove estrangeiros é válido apenas para competições nacionais. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, Quinteros poderá relacionar todos os atletas nascidos fora do Brasil do grupo.

Confira os 10 estrangeiros do plantel atual do Grêmio*:

Zagueiros: Kannemann (argentino)

Volantes: Cuéllar (colombiano) e Villasanti (paraguaio)

Meias: Monsalve (colombiano) e Cristaldo (argentino)

Atacantes: Pavon (argentino), Braithwaite (dinamarquês), Aravena (chileno), Amuzu (belga) e Arezo (uruguaio)

*O uruguaio Cristian Olivera está perto de ser contratado. O clube ainda busca um zagueiro, que pode ser estrangeiro.

Leia Mais Grêmio pode liberar dois jogadores que perderam espaço com Quinteros