Quem deve ser o goleiro do Grêmio no Gre-Nal? Vote na enquete

Grando (E) e Volpi disputam lugar no gol do Grêmio. Colagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio

Contestado pela torcida gremista mesmo antes de sua contratação pelo Grêmio, Tiago Volpi não teve uma grande estreia pelo Tricolor. Em seu primeiro desafio com a camisa gremista, o goleiro tomou dois gols — os primeiros do clube no Gauchão 2025 — e presenciou a primeira derrota da equipe no campeonato.

O 2 a 0 para o Juventude na noite desta quarta-feira (5) também aumentou as dúvidas sobre quem deverá defender o gol do Grêmio no próximo sábado (8), quando será disputado o primeiro Gre-Nal do ano. E não faltam torcedores a favor da utilização de Gabriel Grando, que retornou ao Tricolor neste ano, após empréstimo ao Cruzeiro em 2024, e fez boas atuações antes da chegada de Volpi.

A decisão final será de Gustavo Quinteros, mas Zero Hora quer saber: para você, torcedor gremista, quem deve ser o goleiro do Tricolor no próximo Gre-Nal?

O Gre-Nal 444 ocorre neste sábado (8), a partir das 21h, na Arena do Grêmio. O confronto é válido pela sexta rodada do Gauchão.