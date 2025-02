"Quase infartei", brinca motorista de aplicativo que levou Braithwaite ao CT do Grêmio

Motorista aproveitou para tirar uma foto com o jogador gremista. Juliana Franzão / Arquivo Pessoal

Um momento surpreendente marcou o dia de uma motorista de transporte por aplicativo em Porto Alegre. Torcedora fanática do Grêmio, Juliana Franzão teve a oportunidade de levar Martin Braithwaite de casa até o CT Luiz Carvalho.

A corrida foi compartilhada por Juliana nas redes sociais na última quinta-feira (6) e ganhou grande repercussão. Embora milionário e presente na lista da Forbes, Braithwaite optou pela discrição.

Juliana Franzão, que atua no Uber Black há oito anos, compartilhou a emoção de ter o atacante gremista em seu carro.

— Quando a gente recebe a chamada, consegue ver o destino. Vi que era no CT do Grêmio. Depois olhei o nome: "Martin". Quase infartei. Sou muito gremista. Brinquei com ele que ganhei o dia — disse a motorista à ZH.

Segundo Juliana, a corrida custou R$ 29 e durou cerca de 20 minutos. Neste tempo, Braithwaite ficou mexendo no celular e trocou poucas palavras.

No entanto, na chegada ao CT Luiz Carvalho, ela se surpreendeu com a paciência do jogador em pedir para ela parar o carro quando um pai e dois filhos se aproximaram para pedir uma foto e um autógrafo ao dinamarquês.

Leia Mais Escale o time do Grêmio para o Gre-Nal 444

Aproveitando o momento, a torcedora gremista contou que não resistiu e também pediu para tirar uma foto com Braithwaite. Além disso, cobrou uma vitória no Gre-Nal.

— Ganhem deles — disse Juliana.

Segundo ela, não foi o primeiro jogador do Grêmio que passou por seu carro. Em 2023, o zagueiro Bruno Alves foi além e presenteou Juliana com ingressos para acompanhar Grêmio e Bragantino, pelo Brasileirão, quando ela aproveitou para levar os filhos Carolina, 11 anos, e Matheus, de nove, na Arena.

Carolina e Matheus, filhos de Juliana, na Arena do Grêmio. Juliana Franzão / Arquivo Pessoal

Martin Braithwaite chegou ao Grêmio na metade do ano passado e conquistou a torcida com seus gols e carisma. Aos 33 anos, o atacante dinamarquês tem passagens por grandes clubes da Europa, como Barcelona e Espanyol.