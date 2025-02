Quais podem ser os adversários do Grêmio na Copa do Brasil?

Grêmio vai em busca do hexa da Copa do Brasil.

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025 ocorre nesta sexta-feira (7), às 15h , em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Grêmio é um dos 80 clubes que disputa a competição desde o início e tem 10 opções de times que pode enfrentar.

São oito potes com 10 equipes em cada. A divisão deles segue o posicionamento dos clubes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. O cruzamento dos grupos funciona da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D e H.