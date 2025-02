Punido com amarelo por reclamação, Quinteros evita falar de arbitragem do Gre-Nal: "Coisas que ficam em campo"

Na visão do treinador, ao longo do Gre-Nal 444, árbitro se equivocou para os dois lados.

Gustavo Quinteros foi punido com cartão amarelo logo em seu primeiro Gre-Nal. O árbitro Rafael Klein amarelou o técnico gremista por reclamação no início do segundo tempo do clássico, válido pela 6ª rodada do Gauchão, que terminou empatado em 1 a 1.