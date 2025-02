Alan Ruiz jogou no Grêmio em 2014.

O meio-campista Alan Ruiz , que jogou pelo Grêmio em 2014 e fez dois gols em um Gre-Nal , ainda está em atividade. Aos 31 anos, o argentino atua no futebol português .

Desde a metade de 2024, o jogador é o camisa 10 do Estrela Amadora , da primeira divisão de Portugal. Por lá, já soma 19 jogos e não é titular, mas costuma entrar nos duelos.

Revelado pelo Gimnasia de La Plata, Alan Ruiz se transferiu para o San Lorenzo em 2013. No ano seguinte, foi emprestado ao Grêmio , onde somou 40 jogos, com cinco gols e duas assistências.

O Gre-Nal que teve Alan Ruiz como protagonista

Em 9 de novembro de 2014, o Grêmio encerrou um jejum de dois anos sem vencer o Inter . Pelo Brasileirão, o Tricolor aplicou um sonoro 4 a 1 na Arena e, na ocasião, entrou no G-4 — mas terminou o campeonato na sétima posição.

Luan abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Ramiro fez o segundo logo aos três minutos da etapa complementar.

Rafael Moura descontou aos 15 minutos, mas de nada adiantou. Alan Ruiz , que entrou no jogo, ampliou aos 30 minutos, de cabeça. Na sequência, aos 36 minutos, o meia limpou Aránguiz e chutou no canto direito de Alisson.

Após o segundo gol, Alan Ruiz provocou o banco de reservas do Inter, e D'Alessandro foi para cima do jogador. Uma confusão generalizada começou.

