Pedrinho mostra confiança em sua estreia como titular do Grêmio: "Me senti bastante à vontade"

Jogador levou duas pancadas no mesmo lugar e foi substituído no intervalo da partida contra o Pelotas. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Com apenas 17 anos, o lateral-esquerdo Pedrinho começou como titular do Grêmio pela primeira vez. O jovem se mostrou confiante dentro de campo, nesta terça-feira (11), na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas.

— A comissão e os jogadores passaram bastante confiança para mim. Me senti bastante à vontade no jogo. Estava muito tranquilo e com a cabeça focada — contou, na saída do gramado.

Pedrinho foi substituído no intervalo do duelo contra o Pelotas. Houve uma preocupação de que ele poderia ter se lesionado, visto que sofreu duas chegadas fortes na primeira etapa do confronto na Arena. Porém, o atleta confirmou que segue à disposição de Gustavo Quinteros para os próximos compromissos do Tricolor.

— Não me machuquei, tomei duas pancadas no mesmo lugar, no músculo, e acabou ficando dolorido. Estou bem — afirmou o treinador.

O Grêmio volta a campo no sábado (15), contra o Ypiranga, em Erechim, pela última rodada da fase de grupos do Gauchão.