O que vale o Gre-Nal 444 para o Grêmio

Quinteros disputará o seu primeiro clássico. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Depois de perder para o Juventude, no Alfredo Jaconi, o Grêmio voltará a jogar pelo Gauchão neste sábado (8) no Gre-Nal 444, na Arena. Zero Hora aponta o que vale o clássico para o Tricolor além, claro, da importância de bater o maior rival.

Tranquilidade para Quinteros

Gustavo Quinteros ainda carrega o peso de substituir na casamata Renato Portaluppi, o maior ídolo do Grêmio. Uma vitória em seu primeiro Gre-Nal dará para o argentino naturalizado boliviano uma tranquilidade que só as vitórias em clássicos garantem. Além disso, o resultado positivo ajudará a consolidar o novo modelo de jogo da equipe, que recebeu elogios pela sequência de goleadas, mas que passou a sofrer questionamentos depois da derrota para o Juventude.

Briga pela melhor campanha

A derrota para o Juventude fez o Grêmio sair do primeiro para o terceiro lugar na classificação geral do Gauchão. Uma nova derrota deixará o Tricolor quase sem chances de terminar a primeira fase com a melhor campanha. Vencer o Inter fará o Grêmio superar o rival na classificação, e com a possibilidade de passar também o Juventude, que enfrenta o São José.

Manter o bom retrospecto na Arena

O Grêmio costuma fazer valer o fator local na Arena. Em 13 anos do novo estádio, o Tricolor venceu o Inter nove vezes e sofreu apenas duas derrotas, a última em 2022. Uma vitória neste sábado servirá para ampliar esse domínio sobre o maior rival na casa gremista.