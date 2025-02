Novo Grêmio é aprovado por Quinteros, que terá a semana para aprimorar o entrosamento

Quinteros elogiou o seu time após vitória sobre o Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Segundo o próprio Gustavo Quinteros, um esboço do Grêmio que ele quer foi visto na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no sábado (22).

Com uma série de caras novas e outras mais conhecidas se firmando, o time que largou na frente nas semifinais do Gauchão pode ser visto como uma versão beta daquilo que ele quer ver do seu time jogo após jogo.

A intenção é que mais um pouco dessa nova equipe seja vista no sábado (1°), no jogo de volta, quando os gremistas jogam pelo empate em Caxias do Sul.

Monsalve entre os titulares

A boa impressão deixada é vista como um ponto de partida para o time que Quinteros deseja no decorrer do ano. A estrela da noite que pede passagem entre os titulares foi Miguel Monsalve.

O colombiano atuou em duas posições diferentes, mantendo nível em ambas. No primeiro tempo, com Cristaldo em campo, foi o substituto de Aravena. No segundo, sem o meia argentino, atuou centralizado.

Com passes-chave durante a partida, em especial no lance do segundo gol gremista, em que encontra Amuzu em profundidade. Monsalve foi elogiado pelo treinador após nova boa atuação.

— Tem muita técnica individual. O coloquei como extremo para fazer duelos nos últimos metros para desequilibrar e entrar na área. Com o ingresso amuzu conseguimos velocidade no segundo tempo — explicou Quinteros.

Time com cara ofensiva

A troca no intervalo, com o belga entrando no lugar de Cristaldo, pode ser um caminho da cara ofensiva que o Grêmio terá daqui para frente. O recém-chegado participou de maneira assídua no segundo tempo, enquanto o camisa 10 apresentou futebol abaixo do esperado.

Amuzu estreou no meio da semana passada contra o São Raimundo. Jogou pouco mais de 45 minutos. O mesmo ocorreu diante do Juventude. De todos os novos contratados, ele é o que vive uma situação diferente. Ainda vive processo de adaptação ao fuso horário, ao clube, aos colegas e à língua portuguesa.

— Um caso especial. Nos primeiros dias teve problema de horário. Não estava descansado bem e estávamos treinando forte. Foi bem novamente. Tem drible, velocidade. É um jogador que vai nos ajudar muito na temporada — explicou o treinador.

"Fiquei feliz"

Na zona mista após a partida, Azumu ainda se mostrou tímido e de poucas palavras, em inglês.

— Ainda não sei (quando estará 100%). Estou me preparando para as chances. Fiquei feliz, o time jogou bem — resumiu.

Estreia na defesa

Na defesa, Wagner Leonardo mudou a formação do miolo de zaga. Jemerson foi deslocado para a direita para o seu ingresso à esquerda. A mudança no posicionamento de Jemerson deixou em dúvida se a estreia do zagueiro vindo do Vitória seria diante do Juventude.

No fim, foi. E Quinteros não se arrependeu da escolha. O entrosamento entre Wagner Leonardo e o lateral Lucas Esteves desde os tempos de rubro-negro baiano foi exaltado para um melhor funcionamento do setor, assim como o aumento de opções para o setor.

— Tinha dúvida se Jemerson poderia jogar bem pelo lado direito. Fez muito bem. Pode fazer melhor. Wagner Leonardo também fez uma boa partida. Jogou junto com o Lucas Esteves e se entenderem bem defensivamente. Temos mais uma variação na defesa.

Olho nos goleiros

Ainda não está batido o martelo de quem será o goleiro titular. Thiago Volpi foi o escolhido nas duas últimas partidas. A opção contra o Juventude foi a sua qualidade na bola longa com os pés, vista como importante contra um time que marca alto.

Com uma lista grande de novos contratados, Quinteros, pela primeira vez desde sua chegada, não falou em contratações. Mas enfatizou que ainda tem um time em formação.

— Estamos formando uma equipe durante a competição. Ter jogado dessa maneira me dá alegria e tranquilidade. Superamos o rival com jogadores com poucos treinamentos.