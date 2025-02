No embalo de Neymar, atacante ex-Grêmio lidera a lista de artilheiros do Brasil em 2025; veja o ranking

Santos de Neymar e Guilherme vai enfrentar o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Raul Baretta / Santos,Divulgação

A disputa pela artilharia do Brasil na temporada sempre é acirrada, e os Estaduais ajudam no desempate. Em 2025, após dois meses de bola rolando, apenas um jogador chegou aos dois dígitos, mas há adversários próximos e com potencial de melhoria ao longo do ano.

Guilherme, do Santos, com 10 gols marcados, é o dono da liderança até o momento. Ele é seguido de perto por Hulk (Atlético-MG) e Alisson Farias (Santa Cruz de Natal e Tombense), que já balançaram as redes oito vezes.

Confira os principais artilheiros de 2025

Guilherme - 10 gols

Guilherme, do Santos, é o artilheiro do Brasil em 2025. Raul Baretta/ Santos FC

O atacante ex-Grêmio já marcou 10 vezes, sendo todas elas no Campeonato Paulista.

Hulk - 8 gols

Craque do Atlético-MG, o atacante já fez oito gols, sendo sete no Mineirão e um na Copa do Brasil.

Alisson Farias - 8 gols

Pelo Santa Cruz de Natal, ele fez oito gols no Campeonato Potiguar. Atualmente, Alisson Farias defende a Tombense, de Minas Gerais.

German Cano - 7 gols

O artilheiro do Fluminense já balançou as redes sete vezes na temporada. Foram cinco gols no Cariocão e dois na Copa do Brasil.

Vegetti - 7 gols

O "Pirata" do Vasco também tem sete gols, mas tem seis no Campeonato Carioca e apenas um na Copa do Brasil.

Emerson Galego - 7 gols

O "Galegol", como é conhecido o atacante do Ypiranga, também tem sete gols, todos no Gauchão, torneio do qual ele é artilheiro.

Allanzinho - 7 gols

O jogador do Ferroviário, do Ceará, tem quatro gols no Campeonato Cearense e três na Copa do Nordeste.

Iago Telles - 7 gols

No Campeonato Paranaense, Iago Telles é o artilheiro, com sete gols marcados pelo Londrina.

Diego Ceará - 7 gols

O atacante do Sousa, da Paraíba, marcou cinco gols no torneio Estadual e dois na Copa do Nordeste.

Jogadores com 6 gols