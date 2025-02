Muro da Arena do Grêmio amanhece pichado neste sábado

Arena receberá o clássico 444 na noite deste sábado Camila Hermes / Agencia RBS

Um dos muros da Arena foi alvo de vandalismo na madrugada deste sábado (8). Uma tinta de coloração avermelhada foi jogada nas paredes. No final da manhã, funcionários do Grêmio realizaram a limpeza do local. O clube trata o fato como um caso isolado.

Vídeos da pichação circularam pelas redes sociais nas primeiras horas deste sábado. Nas imagens, é possível ver indivíduos jogando a tinta no muro. Eles estavam em um veículo.

Após tomar conhecimento do ocorrido, os dirigentes do Grêmio já providenciaram a limpeza do muro.

Em contato com a reportagem de ZH, os dirigentes do Grêmio afirmaram ter tratado a questão como um caso isolado, atribuído a uma minoria que não representa a torcida do Inter. A intenção é evitar que esse episódio contamine o ambiente para o Gre-Nal 444

O clássico está marcado para às 21h. O jogo é válido pela sexta rodada do Gauchão.