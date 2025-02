Monsalve e novos contratados: quem pode ganhar a titularidade no Grêmio

Monsalve marcou o gol da vitória contra o Ypiranga. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Quantas boas atuações são necessárias para colocar uma dúvida no treinador? Quantas são necessárias para ganhar a titularidade? Essas perguntas podem ser respondidas, ou ainda não, por Gustavo Quinteros contra o São Raimundo-RR, na partida de quarta-feira (19). Miguel Monsalve mais uma vez foi destaque no Grêmio na última rodada da primeira fase do Gauchão no sábado (15).

O gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga foi marcado pelo colombiano, em uma partida em que foi a campo com uma equipe de reservas, inclusive o técnico. Quinteros ficou em Porto Alegre com os seus principais jogadores para trabalhar a equipe que deve atuar no meio da semana.

A estratégia foi adotada para poupar alguns atletas. São mais de 5 mil quilômetros que separam Porto Alegre de Boa Vista, local da partida pela Copa do Brasil. Ainda havia a longa viagem de ônibus para Erechim. Evitou-se a sobrecarga. Na sequência desses dois confrontos, o time ainda enfrenta o Juventude, na Arena, na ida da semifinal do Gauchão.

Nesta arrancada de ano, Monsalve possui números brutos melhores do que os do titular Cristaldo. Com o gol no fim de semana, ele chegou a três na temporada. Ainda soma duas assistências. Cristaldo foi às redes duas vezes e concedeu um passe para gol.

— (Monsalve) Fez uma grande partida. Marcou um grande gol. Parabéns a ele porque nos deu a vitória e trabalhou defensivamente, o que não é sua característica. Colaborou muito com a equipe — exaltou Leandro Desábato, o auxiliar de Quinteros responsável pelo time em Erechim.

Nas médias, a vantagem também é de Monsalve. Ele participa de um gol a cada 64 minutos. Cristaldo a cada 116 minutos. O colombiano disputou, na soma dos seus minutos em campo, pouco mais do que quatro partidas inteiras. O argentino jogou alguns minutos a menos.

Em alta, Monsalve comemorou mais uma atuação elogiada e outro gol nas suas estatísticas. Ele também projetou a cansativa sequência de jogos.

— (Estou) Contente. Foi um jogo muito difícil. A gente trabalhou muito, com sorte conseguimos o gol, que foi muito importante, porque era um time alternativo. Mostramos que podemos jogar com qualquer time. Estamos preparados. Por isso a quantidade de jogadores que temos. Sabemos que vai ser difícil, mas estamos preparados para isso. — destacou.

Ainda há outras dúvidas a serem dirimidas por Quinteros. Os novos contratados, agora, estão todos em condição legal de jogo. Ele terá de decidir se a mudança da fotografia do time titular será feita no atacado ou no varejo.

Os jogadores que não foram ao Interior do Estado e que podem aparecer na escalação contra o São Raimundo são o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Wagner Luciano, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido, o volante colombiano Cuéllar, que já atuou como titular, e os atacantes Cristian Olivera, do Uruguai, e Amuzu, da Bélgica.

As respostas para as perguntas começarão a ser respondidas por Quinteros na quarta-feira (19). Ou ainda contra o Juventude, no sábado (22). Ou não. O treinador terá uma viagem de mais de 5 mil quilômetros para pensar sobre o tema, na ida e na volta.