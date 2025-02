"Me garanto defensivamente", destaca Lucas Esteves sobre disputa com Luan Cândido no Grêmio

Lucas Esteves usará a camisa 25. Pedro Petrucci / Agência RBS

Após apresentar Luan Cândido como lateral-esquerdo, o Grêmio também entregou a camisa tricolor para Lucas Esteves, que atua pela mesma posição. O jogador de 25 anos foi apresentado ao lado de Wagner Leonardo, nesta terça-feira (18), e ambos vieram do Vitória.

O atleta chegou com status de ser mais ofensivo. No entanto, ele fez questão de ressaltar seus atributos defensivos, além de revelar detalhes do primeiro contato com o treinador Gustavo Quinteros.

— Sou um jogador muito ofensivo, mas posso dizer que me garanto muito defensivamente. Desde quando cheguei, ele (Quinteros) me recebeu bem e me deu orientações. Vou dar o meu melhor, ofensivamente e defensivamente — afirmou.

Concorrência

Sobre a concorrência com Luan Cândido, Lucas Esteves fez questão de elogiar o companheiro. Eles voltam a defender a mesma camisa. Na base do Palmeiras, ambos atuaram juntos, mas seguiram caminhos distintos até chegarem ao Grêmio.

— Conheço o Luan há muito tempo, jogamos juntos na base do Palmeiras. Gosto muito dele e temos uma boa relação. É um excelente jogador. Não só eu, como o Grêmio, agradecemos por ter dois bons laterais. Vai ser uma disputa sadia, eu defendendo minha posição e ele a dele. Vamos nos preparar para quem jogar dar o melhor dentro de campo e ajudar o Grêmio — disse.

Pela necessidade na lateral-esquerda, existe a chance de Lucas Esteves estrear como titular nesta quarta-feira (19), quando o Tricolor enfrenta o São Raimundo, em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil.

— Nos treinamentos, o treinador vem me ajudando muito, se eu iniciar a partida vou procurar dar o meu melhor.