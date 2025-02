Lateral do Grêmio é destaque no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira

Igor Serrote será incorporado ao time principal do Grêmio quando retornar da seleção.

Serrote venceu a maioria dos confrontos com Joaquin Lavega, um dos destaques da geração uruguaia. O lateral se juntou à seleção após participar da estreia gremista na Copa São Paulo, quando deu duas assistências na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista.

Segundo dados do portal Sofascore, Serrote é o lateral-direito com melhor avaliação na competição . Índice construído pela sua excelente participação em estatísticas defensivas.

O jogador do Grêmio lidera todos os 212 jogadores da competição em uma série de métricas. É o líder em desarmes, com 31, e também nos duelos pelo chão e aéreo e também em ações defensivas, com 58.