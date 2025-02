Juventude 2x0 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Juventude conquistou a vitória com dois gols no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

A invencibilidade do Grêmio em 2025 acabou. Na noite desta quarta-feira (5), o time de Gustavo Quinteros foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, no Alfredo Jaconi. A partida foi válida pela quinta rodada do Gauchão.

O placar da partida foi definido no segundo tempo. O colombiano Batalla, aproveitando um rebote, e Jean Carlos, com uma bela cobrança de falta, marcaram os gols na noite caxiense.

Apesar do resultado o Grêmio manteve a liderança do Grupo A, com 10 pontos contra cinco do Guarany-Ba, que tem uma partida a menos.

O Tricolor volta a jogar pelo Gauchão 2025, no próximo sábado (9), quando recebe o Inter na Arena para disputar o Gre-Nal 444, às 21h.