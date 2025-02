Invicto em Gre-Nais na Arena, Cristaldo é esperança do Grêmio para o clássico 444

Cristaldo foi o artilheiro do Grêmio em 2024, com 13 gols. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Com a camisa 10 às costas, Cristaldo liderará o Grêmio mais uma vez em um Gre-Nal. Neste sábado, a partir das 21h, o meia disputará o clássico pela quinta vez. Ainda atrás de seu primeiro gol no jogo de maior rivalidade do Rio Grande do Sul, o argentino é peça central de uma nova equipe em formação.

Um papel que ele já passou a exercer no ano passado, mas que agora o coloca ainda mais em evidência no time pensado por Gustavo Quinteros.

Depois da parceria com Luis Suárez em 2023, Cristaldo assumiu o papel de protagonista no Grêmio no ano passado. O camisa 10 terminou a última temporada como artilheiro do time, com 13 gols marcados, e também como o líder de assistências, com seis passes para gols.

Com dois gols marcados em quatro jogos no Gauchão, o argentino divide a artilharia da equipe nesta temporada com Braithwaite, Arezo e Monsalve. O rendimento justifica a aposta feita por Quinteros. Antes mesmo de assinar contrato para comandar o time neste ano, o argentino colocou Cristaldo como uma das peças que ele entendia como fundamentais para o time.

A confiança no meia apareceu também na primeira manifestação do treinador. Em sua entrevista coletiva de apresentação, Quinteros citou o camisa 10 como um dos jogadores que ele pediu que a direção não negocie.

— Seria fantástico que Cristaldo e Villasanti ficassem no Grêmio. São dois jogadores que são os melhores em suas posições no futebol brasileiro. Eles têm as condições e são importantes para aportar à equipe o que queremos. Não seria fácil achar substituto para eles. Estou falando um pouco com Villasanti para que fique com a gente. Teve uma grande temporada e sei que pode ter uma melhor para passar à Europa e não para um time daqui — afirmou o técnico.

Ao todo, Cristaldo enfrentou o Inter cinco vezes pelo Grêmio. Seu retrospecto em jogos na Arena é de 100%. Em sua estreia, em 2023, ele deu a assistência para Vina marcar o primeiro gol da vitória gremista por 2 a 1. Em seu segundo jogo na casa gremista, o meia participou da vitória por 3 a 1.

Nos três clássicos disputados desde então, o camisa 10 esteve em campo nas derrotas. Ele foi substituído no intervalo da vitória do Inter por 3 a 2 em 8 de outubro de 2023. No ano passado, no único confronto do Gauchão, ele ficou a partida no banco de reservas. Sem ser utilizado, viu a derrota por 3 a 2 no Beira-Rio. O meia participou dos 90 minutos na derrota em Curitiba, por conta da enchente em Porto Alegre e também ficou em campo no jogo do returno do Brasileirão.

Cristaldo fez parte do grupo de jogadores preservados na partida contra o Juventude na última quarta-feira. Ele entrou nos 11 minutos finais da partida na Serra, uma estratégia pensada por Quinteros para que ele ganhasse alguns minutos em campo de olho no Gre-Nal.

De volta ao posto de titular, o meia será peça fundamental do time gremista para buscar uma vitória na Arena. Um resultado que poderá decidir o local dos confrontos das fases finais do Gauchão. Com 10 pontos, o Grêmio precisa ultrapassar o Juventude e o Inter na classificação geral para ter a vantagem do mando de campo. A equipe da Serra somou 12 pontos até o momento. O adversário deste sábado já chegou aos 13.