Igor Serrote é elogiado por técnico da seleção brasileira sub-20: "Ele encantou todo mundo"

O técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes, destacou a atitude de Igor Serrote , do Grêmio , contra a Argentina, pelo Sul-Americano da categoria.

Em entrevista ao ge.globo , o comandante afirmou que o lateral-direito mostrou paixão e comprometimento durante a campanha que terminou com o título da competição.

— Ele (Igor) encantou todo mundo, porque transmite tudo isso que estou falando. Ele transmitiu para todo mundo a vontade de ganhar e de colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio — relatou.

Em meio aos desafios enfrentados, incluindo uma derrota inicial de 6 a 0 para a Argentina , Ramon Menezes elogiou a resiliência e a mentalidade dos jogadores, o que ele considera como fator fundamental para a conquista do título.

