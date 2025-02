Gustavo Martins deverá receber nova chance entre os titulares do Grêmio diante do Pelotas

Zagueiro atuou em cinco dos seis jogos do Tricolor no Gauchão.

Gustavo Martins receberá mais uma oportunidade para mostrar serviço no Grêmio. Nesta terça-feira (11), o jovem zagueiro iniciará entre os titulares contra o Pelotas . O jogo, válido pela sétima rodada do Gauchão, será disputado a partir das 21h30min , na Arena.

Revelado na base gremista há dois anos, o atleta de 22 anos tem recebido algumas sondagens de clubes do Exterior . Porém, a ideia é que ele permaneça em Porto Alegre, mesmo que a diretoria gremista pense em contratar reforços para repor Geromel e Rodrigo Caio que deixaram o elenco na virada do ano.

A tendência é que, diante do Pelotas, Rodrigo Ely seja sacado da equipe . A provável escalação tem: Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson e Viery (Pedrinho); Cuéllar e Villasanti; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite .

Líder do Grupo A, o Tricolor busca uma vitória nesta terça para encaminhar a classificação à semifinal do campeonato estadual. Por isso, foram relacionados os principais jogadores do elenco.