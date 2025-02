Grupo de torcedores do Grêmio prepara protesto contra a arbitragem do Gauchão

Peças devem ser utilizadas durante protesto em Caxias do Sul. Divulgação

Um grupo de torcedores gremistas prepara um protesto para o jogo de sábado (1º), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O alvo da iniciativa, que promete ser pacífica, é a arbitragem do Gauchão.

Conforme apurado por Zero Hora, foram confeccionados dois mil tapa-olhos com a inscrição "VAR". Os torcedores devem utilizar o item durante a execução dos hinos.

Na terça-feira (25), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou o áudio do diálogo entre a equipe do VAR, liderada por Douglas da Silva, e o árbitro de campo, Jonathan Pinheiro. Na ocasião, toda a equipe de arbitragem concordou com a não marcação da penalidade.