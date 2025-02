Grêmio x São José: o plano da FGF para a realização da Recopa Gaúcha

Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha em 2023 ao golear o São Luiz. SILVIO AVILA / AFP

Quando será a Recopa Gaúcha? A FGF e os clubes que estarão envolvidos ainda não sabem. A disputa, tradicional no primeiro semestre do Estado, ainda não teve a data confirmada pela Federação, que trabalha com dois cenários.

Os clubes na disputa são Grêmio, campeão gaúcho em 2024, e o São José, campeão da Copa FGF do ano passado. Para isso, será necessário encontrar uma brecha no calendário dos clubes, envolvidos com o Estadual, Brasileirão e Copa do Brasil.

A primeira hipótese, cogitada pela Federação, é marcar a Recopa Gaúcha para o período de data Fifa entre 2 e 10 de junho.

A outra possibilidade seria realizar a partir de julho, durante a parada no calendário para disputa do Mundial de Clubes. Entre 15 de junho e 13 de julho, metade do período será de férias para os jogadores, enquanto a outra para uma intertemporada.

Em outras oportunidades, duelos da primeira fase do Gauchão foram utilizados para a Recopa. Este ano, entretanto, Grêmio e São José não se enfrentaram.