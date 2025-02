Grêmio x Juventude na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio entra em campo neste sábado (22), às 21h30min, para enfrentar o Juventude pela partida de ida da semifinal do Gauchão. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Regulamento

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.

Disputa pelo título

Grêmio, Inter e Juventude avançaram em primeiro nas suas chaves. O Caxias foi o melhor segundo colocado e também se classificou para a semifinal.

Semifinal (ida) - sábado (22)

Caxias 0x2 Inter

Grêmio x Juventude (21h30min)

Semifinal (volta) - sábado (1°/3)

Juventude x Grêmio (16h30min)

Inter x Caxias (21h30min)

Finais - (ida e volta) - 8/3 e 15/3

Taça Farroupilha

A Taça Farroupilha — desmembramento entre o 5º e o 8º colocados da primeira fase do Gauchão 2025 — começa nesta quinta-feira (20) com os confrontos de ida da fase semifinal da competição.

Neste torneio, a disputa será de mata-mata com o 5º enfrentando o 8º e o 6º pegando o 7º. Depois, os vencedores avançam para uma final também em jogos de ida e volta.

O campeão levará uma vaga na Copa do Brasil 2026. Além disso, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Ypiranga, que já está na C.

Além do Canarinho, disputam essa fase Monsoon, Guarany e São Luiz. Não se confunda. Apesar de homônimo, o torneio não tem relação com a Taça Farroupilha de Futsal.

Semifinal da Taça Farroupilha (ida)

Monsoon 1x1 Ypiranga

São Luiz 0x1 Guarany-BA

Semifinal da Taça Farroupilha (volta)

Guarany-BA x São Luiz - domingo (23), 19h

Ypiranga x Monsoon - segunda-feira (24), 19h

Quadrangular do rebaixamento

Os quatro últimos classificados na primeira etapa do Gauchão — Brasil, Pelotas, São José e Avenida — se enfrentam em seis rodadas. As duas equipes que conquistarem mais pontos se salvarão e terão presença garantida no Estadual do próximo ano. Os dois últimos estarão rebaixados.

1ª rodada

São José 2x2 Pelotas

Avenida 1x1 Brasil

2ª rodada

Brasil x São José - sábado (22), 19h

Pelotas x Avenida - domingo (23), 16h

3ª rodada (1º ou 2/3)

Avenida x São José

Pelotas x Brasil

4ª rodada (5 ou 6/3)

São José x Avenida

Brasil x Pelotas

5ª rodada (8 ou 9/3)

Avenida x Pelotas

São José x Brasil

6ª rodada (16/3)

Pelotas x São José

Brasil x Avenida

VAR no Campeonato Gaúcho

Em 2025, pela primeira vez na história, todos os jogos do Gauchão terão árbitro de vídeo. Em edições anteriores, a ferramenta era utilizada apenas em clássicos Gre-Nais de fases classificatórias e nas partidas eliminatórias. A estreia foi no campeonato de 2018. Sete anos depois, todas as 72 partidas terão auxílio do árbitro de vídeo.

Premiação

O campeão do Gauchão em 2025 receberá um troféu, enquanto jogadores e membros da comissão técnica ganharão medalhas. Assim como em anos anteriores, não haverá premiação em dinheiro ao vencedor.