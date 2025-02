Grêmio vende volante para time português

O Grêmio vendeu o volante Hiago Marreta para o Santa Clara, de Portugal. A equipe da Ilha dos Açores adquiriu 50% dos direitos econômicos do volante de 20 anos, enquanto o Tricolor permaneceu com a outra metade.

Hiago, que é filho do lutador de MMA Thiago Marreta, chegou ao Grêmio em 2020 e passou pelas categorias sub-17 e sub-20. Na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou dois gols na campanha semifinalista do time gremista.

"Hoje me despeço do clube que foi meu lar por cinco anos. Agradeço principalmente aos profissionais da base do Grêmio por ajudarem a formar o atleta e homem que sou hoje. Levarei no peito com muita gratidão tudo que vivi em Porto Alegre vestindo a camisa tricolor. Ganhei, perdi, chorei, sorri, mas acima de tudo, cresci muito e agora estou pronto para novos desafios", escreveu Hiago em um post de despedida no Instagram.