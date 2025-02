Grêmio vê Edenilson recuperado, e meia se afirma como 12º jogador de Quinteros

Edenilson deu cinco assistências em sete jogos em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

No meio da reformulação do grupo de jogadores, Quinteros encontrou um trunfo neste início de 2025 para solucionar alguns de seus problemas em campo. Mesmo que tenha a marcação e a mobilidade como suas principais características, Edenilson apresentou também uma nova característica no sistema tático montado pelo técnico.

Maior garçom entre jogadores da Série A nesta temporada com cinco assistências, Edenilson se tornou o 12º jogador do Grêmio neste início de temporada. Uma peça que o técnico movimenta no tabuleiro para resolver dificuldades no jogo.

Edenilson divide a liderança com Aravena do ranking de quem mais jogou partidas pelo Grêmio neste ano. Os dois participaram de todos os sete jogos disputados pelo clube no Gauchão. Titular, e presente nos 90 minutos da goleada sobre o Pelotas, o meio-campista recebeu elogios de Quinteros.

— Sua melhor posição é como interior direito. Hoje usamos como extremo para ele dar passagem para João Lucas. Avaliamos o rival e vimos que eles davam espaço para isso. No segundo tempo, ele jogou como interior, ao lado de Villasanti. Hoje também usamos Pavon como extrema pela esquerda. Estamos dando descanso para quem vinha jogando muito ou testando em outras posições. O segundo tempo nos deixou coisas positivas — afirmou.

A ideia no início da pré-temporada era de que Edenilson brigaria com Villasanti, Dodi e Pepê por uma das vagas de volantes. A contratação de Cuéllar, e a falta de reposição a Soteldo, abriu uma brecha para que ele voltasse a ser escalado no ataque.

Na estreia do Grêmio, no empate sem gols com o Brasil de Pelotas, ele entrou como ponta pela direita no lugar de Pavon. Na segunda rodada, veio do banco na volta do intervalo. E deu resposta rápida.

Ele deu o passe para Braithwaite marcar e completou a goleada por 4 a 0 com um gol nos minutos finais. Mesmo reconhecendo a improvisação, Quinteros valorizou a versatilidade do jogador.

— Edenilson é um jogador importante, tem dinâmica, velocidade e entende muito bem o jogo. Entrou pela direita, atrasamos um pouco Villasanti e deu muito jogo pelo lado direito. Apoiou muito bem o Pavon e chegou ao gol. Foi um jogador importante jogando por dentro e também pode ir bem jogando por fora, dando possibilidade de passagem do lateral por fora — afirmou Quinteros.

Contra o Monsoon, São Luiz, Juventude e Pelotas, voltou a ser ponta direita. No Gre-Nal, também jogou adiantado, mas pelo lado esquerdo para ajudar a proteger a defesa.

Mas agora que outras peças desembarcaram em Porto Alegre, como Amuzu e Cristian Olivera, Edenilson deve voltar a ter mais oportunidades em sua posição considerada ideal pela comissão técnica. Camilo deve ser o reserva imediato de Cuéllar, que joga mais posicionado, e o camisa 8 ficar como a alternativa a Villasanti.

Números de Edenilson em 2025:

7 jogos (3 como titular)

1 gol

5 assistências

61 minutos para participar de gol

5 finalizações

*Dados do Sofascore