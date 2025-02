Grêmio teve três jogadores que subiram na hierarquia desde a derrota para o Juventude em Caxias do Sul

Em ação no Jaconi, Monsalve disputa espaço no time titular do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Neste sábado (1º), o Grêmio voltará a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude 24 dias depois de conhecer a primeira (e única) derrota na temporada. O duelo, que antecedia o Gre-Nal, foi o primeiro diante de uma equipe da Série A sob o comando do técnico Gustavo Quinteros e deixou lições ao treinador.

Na ocasião, o comandante argentino priorizou o clássico marcado para três dias depois e escalou um time misto no Estádio Alfredo Jaconi. Entretanto, entre os jogadores do 11 inicial estavam Tiago Volpi, Gustavo Cuéllar e Miguel Monsalve — todos cotados para serem titulares no jogo de volta da semifinal do Gauchão.

Afirmação de Volpi

Volpi estreou pelo Grêmio no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota por 2 a 0 marcou a estreia de Volpi. O goleiro foi cobrado pelo tempo de reação no segundo gol do Juventude, marcado por Jean Carlos e um chute de longa distância, e se irritou ao ser questionado por jornalistas sobre o lance.

Entretanto, voltou a ganhar uma oportunidade diante do Pelotas, apesar de ter ficado no banco no Gre-Nal, e foi decisivo contra o São Raimundo, na Copa do Brasil. Após um revezamento de Quinteros, é o novo titular da meta gremista.

Cuéllar melhor condicionado

Cuéllar ganhou sequência no 11 inicial. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Em 5 de fevereiro, Cuéllar fazia apenas seu terceiro jogo pelo Grêmio — o segundo como titular. Ainda em adaptação ao futebol brasileiro depois de seis anos na Arábia Saudita, sofreu com o meio-campo do Ju.

Desde então, ganhou sequência no time titular, melhor condicionamento físico e entrosamento com Villasanti, também se tornando o novo titular da cabeça de área do Tricolor.

Onde encaixar Monsalve?

Diferentemente dos companheiros citados, Monsalve ainda não é um titular absoluto do Grêmio, embora tenha atuado assim no jogo de ida da semifinal.

E questão principal é o posicionamento do colombiano. Será ele o meia central, posição de origem, ou ponta pelo lado esquerdo, onde foi escalado na última partida e disputa posição com Francis Amuzu?

— Gostei mais dele por dentro. Mas tem 20 anos, vai oscilar. O Grêmio hoje tem no Amuzu, uma solução que não tinha. Mas o jogo dele exige espaço. E em alguns jogos vai ser preciso usar jogadores de balanço, de controle ou de mais imposição física. Quinteros vai precisar ler bem os adversários e estimular a concorrência interna — afirma Carlos Eduardo Lino, comentarista do SporTV.

Amuzu ganhou mais tempo em campo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mais alternativas pelo lado

Miguel Monsalve começou o último jogo pela esquerda, porém foi para o centro a partir da entrada de Amuzu. Para o jogo em Caxias do Sul, o belga terá um melhor condicionamento físico e poderá estar apto para iniciar a partida.

Além disso, Cristian Pavon, recuperado de lesão muscular, também será alternativa, pelo menos no banco de reservas. Sendo assim, Monsalve e Cristaldo podem disputar a posição de meia central.

Dentro do jeito do Quinteros de jogar, a melhor formação do Grêmio tem Olivera e Amuzu abertos com Monsalve sendo o meia por trás do Braithwaite. Ele pode jogar pelo lado com Cristaldo sendo o meia, mas não é o melhor posicionamento. Em casa, o Juventude vai atacar mais e quem jogar pelo lado vai ter um trabalho defensivo maior — destaca Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha.

Queda de Rodrigo Ely

Capitão em Caxias do Sul, Rodrigo Ely foi para o banco de reservas. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto Volpi, Cuéllar e Monsalve ganharam espaço, o zagueiro Rodrigo Ely perdeu prestígio com a comissão técnica. Não só pelo desempenho abaixo do esperado no duelo de Caxias do Sul como em partidas seguintes.

Contratado no último dia de inscrições no Gauchão, Wagner Leonardo estreou na última partida da Arena e mandou o companheiro para o banco de reservas.