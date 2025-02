Grêmio teve invencibilidade de 51 jogos quebrada na última vez que perdeu para o Pelotas em casa

Tiago Duarte (C) marcou os dois gols do Pelotas na vitória sobre o Grêmio, em 2010. Diego Vara / Agencia RBS

Em dia de visita ao Grêmio, imediatamente vem na mente do torcedor do Pelotas a vitória por 2 a 1, no Olímpico, em 2010.

Para o Tricolor, o jogo determinou a quebra de uma invencibilidade de 51 jogos do Grêmio em casa, além de impedir a tentativa de título gaúcho antecipado.

Como foi o jogo

Em abril daquele ano, o Pelotas eliminou o time gremista nas quartas de final do segundo turno do Gauchão. Uma campanha inesquecível para o Áureo-cerúleo, que terminaria com o vice-campeonato da Taça Fábio Koff, depois de passar pelo São José e cair para o Inter na decisão.

No Olímpico, Maylson abriu o placar para o Grêmio, porém Tiago Duarte, duas vezes em cobrança de pênalti, virou o jogo para o Lobo. O time do Lobo ainda contava com nomes consagrados como Sandro Sotilli, Maurinho e Alex Dias.

A equipe gremista já estava classificado para a finalíssima do Gauchão por ser o campeã do primeiro turno — Taça Fernando Carvalho. Em razão da eliminação precoce no segundo turno, o Tricolor precisou esperar pelo adversário, que acabou sendo o Inter.

Estatísticas de Grêmio x Pelotas em Porto Alegre

A vitória em 2010 foi a última vez que o Pelotas superou o Grêmio em Porto Alegre. O histórico de jogos aponta superioridade gremista nestes confrontos. Foram 30 partidas realizadas com o time gremista como mandante, e o Lobo só venceu uma outra vez, no Gauchão de 1992.

24 vitórias Grêmio

4 empates

2 vitórias do Pelotas

O último jogo (e único na Arena) ocorreu em 2021, com goleada gremista por 4 a 0. Em 2014, o jogo foi realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e o Tricolor fez 3 a 0.