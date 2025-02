Grêmio tenta destravar negociação por volante

Volante já está em Porto Alegre, aguardando conclusão do negócio. Akhmat Grozny / Reprodução

Mesmo tendo sido mencionado como reforço pelo técnico Gustavo Quinteros na sua última entrevista coletiva, o volante Camilo segue distante de um acordo para jogar no Grêmio. Os gaúchos discutem com o Akmat Grozny, da Rússia, uma diminuição nos valores.

O valor pedido pelos russos estaria na casa dos 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). Caso não exista um acordo nos próximos dias, o Grêmio pode desistir da negociação. A expectativa, no entanto, ainda é de um desfecho positivo para o Tricolor.

No último final de semana, o CEO do Ahmat Grozny, Akhmed Aidamirov, concedeu uma entrevista falando sobre a situação do volante pretendido pelo Grêmio.

— O Camilo não está no campo de treinamento da equipe. Enviamos todos os documentos relevantes e estamos aguardando decisões. O Grêmio queria contratá-lo como agente livre, mas enviamos uma carta ao clube. Eles estão enganados — disse o dirigente, em fala reproduzida pelo site russo Euro Football.

Existia o entendimento de que o brasileiro conseguiria sua liberação sem custos do futebol russo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos meses, vários atletas conseguiram suspender vínculos que foram estabelecidos antes do conflito. No entanto, o Ahmat Grozny diz que o contrato firmado com o volante foi realizado após o início da guerra, o que impediria essa liberação.

Camilo está em Porto Alegre, aguardando o desfecho das negociações. O contrato com o clube russo vai até junho de 2026.