Grêmio tem dupla de volantes pendurada antes do Gre-Nal

Villasanti (E) e Dodi são os únicos jogadores pendurados no time. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Apesar de ter relacionado todos os titulares, o técnico Gustavo Quinteros já anunciou que vai realizar preservações na partida desta quarta-feira (5), contra o Juventude, em Caxias do Sul. Essa estratégia ocorre por conta do Gre-Nal marcado para o próximo sábado (8). Essas preservações podem garantir a presença da dupla de volantes no clássico.

Isto porque Villasanti e Dodi são os únicos jogadores pendurados no time, com dois cartões amarelos. Ou seja, se tomarem um cartão durante o jogo contra o Ju, ficam de fora do Gre-Nal.

O paraguaio é titular absoluto do meio-campo gremista. Já Dodi deve perder a condição de titular para Cuéllar. Mas como o colombiano ainda busca um melhor condicionamento, a tendência é de que seja escalado na partida contra o Juventude.

O técnico Gustavo Quinteros deve confirmar o time alternativo do Grêmio com: Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel; Cuéllar e Pepê; Edenilson, Monsalve, André Henrique (Gabriel Mec) e Arezo.

Juventude e Grêmio jogam nesta quarta-feira, às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela quinta rodada do Gauchão.